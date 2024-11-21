В Чехии бастовали сотрудники силовых структур

В Чехии в четверг, 21 ноября, сотни сотрудников силовых структур протестовали перед зданием Министерства внутренних дел, требуя повышения зарплат и увеличения штата.

Об этом сообщило издание Novinky, передает "Европейская правда".

Как рассказало издание, в четверг, 21 ноября, представители полиции, пожарных, таможенников и сотрудников пенитенциарной службы протестовали в Праге с требованием повышения зарплат и усиления штата.

На месте происшествия собрались сотни людей. Перед протестующими выступил и министр внутренних дел Вит Ракушан.

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Фото: Novinky

Отмечается, что протест созвал Профсоюз сил безопасности (UBS) и не отступил от него даже после того, как на прошлой неделе министр внутренних дел пообещал, что со следующего года полицейские и пожарные получат надбавку к зарплате в размере 2,5 тысяч крон, отмечая, что предыдущие обещания предусматривали повышение на 10%.

Во время митинга глава МВД страны заявил, что "готов говорить" с людьми.

"Я гарантирую, что вы увидите 2,5 тысяч крон в январе", – заявил он.

Фото: Novinky

На упрек протестующих, что политики также должны добавить только 2,5 тысяч крон к своим зарплатам, он заявил, что выступает за то, чтобы "заморозить наши зарплаты".

Демонстранты отмечали, что расходы на внутреннюю безопасность сокращаются в течение длительного времени, и поэтому требовали, как и в случае с расходами на оборону, установить для этой сферы определенный процент ВВП.

Фото: Novinky

Как передает издание, работники полиции уже давно жалуются на бюрократию, а иногда и на нехватку офицеров. Они хотели бы полностью закладывать повышение зарплаты в тарифы, чтобы не было риска потери денег.

Таможенники обратились к министру финансов Збынеку Станюре, чтобы они также увидели повышение зарплат, которое министр пообещал полицейским и пожарным.

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