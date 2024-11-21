С декабря Львов получит прямое железнодорожное сообщение с Кишиневом

С середины декабря Львов будет иметь новое железнодорожное сообщение со столицей Молдовы Кишиневом.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский, пишет отраслевое издание ЦТС, передает "Европейская правда".

Как рассказал Перцовский, с 15 декабря "Укрзалізниця" откроет новое сообщение Львов – Кишинев.

"У нас достаточно успешно работает поезд Киев – Кишинев. И теперь мы присоединяем к этому сообщению еще и Львов. На это был популярный запрос", – отметил он.

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Как сообщило издание, речь идет о вагоне с пересадкой, который будет отправляться из Львова в 15:00. По дороге его будут перецеплять к уже курсирующему поезду, в составе которого он будет прибывать в Кишинев в 11:30.

Перцовский уверен – это удобное время для желающих совершить перелет из местного аэропорта, который является достаточно активным, в частности, по популярным южным направлениям, как, например, Турция.

"Теперь Львов будет иметь с Кишиневом прямое сообщение", – подчеркнул он.

Все представленные новые рейсы на 2025 год будут запускать уже с 15 декабря 2024 года. А билеты на них, как и на остальные рейсы, начнут продавать за 20 дней до даты выезда.

Кроме этого, "Укрзалізниця" объявила о запуске нового прямого международного рейса "Киев – Будапешт", он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.

Также известно, что в этот же день пассажиры смогут добираться из Киева в столицу Словакии – Братиславу – с пересадкой на станции Чоп в Закарпатской области.