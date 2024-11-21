Партия экс-премьера Чехии Бабиша может получить большинство в парламенте

Чешская оппозиционная партия ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша уверенно победила бы на парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствует исследование компании NMS Market Research, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ČTK.

Согласно модели NMS Market Research, сейчас ANO поддерживают 35,3% избирателей в Чехии, что на 2,4 пункта больше, чем в октябре 2024 года. С учетом поддержки партий, которые не преодолевают избирательный барьер, ANO теоретически может получить большинство в нижней палате чешского парламента.

Далее в опросе с заметным отрывом – партии действующей коалиции "Мэры и независимые" (STAN) с 11,1% (падение почти на 1 пункт по сравнению с октябрем) и Гражданская демократическая партия (ODS) с 10% (падение на 2,2 пункта).

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В парламент Чехии также могли бы пройти ультраправая "Свобода и прямая демократия" (SPD) с 7%, коммунисты с 5,8% и Партия пиратов (которая недавно вышла из правительственной коалиции) с 5,7%. Партия TOP-09, которая сейчас входит в правительство, не набирает 5% для преодоления проходного барьера.

Новая популистская ультраправая партия "Автомобилисты за себя", которой отдельные опросы прогнозируют попадание в парламент, в исследовании NMS Market Research набирает чуть более 4%.

56,7% избирателей, имеющих право голоса, приняли бы участие в выборах в ноябре, как и в предыдущие месяцы. Три года назад на всеобщие выборы пришли 65,4% избирателей.

В опросе, который проводился с 5 по 12 ноября, приняли участие 1306 совершеннолетних респондентов в Чехии. Погрешность измерения не указана, но, как отмечает ČTK, для меньших партий она обычно составляет около одного процентного пункта и до 3,5 пункта – для самых сильных партий.

Парламентские выборы в Чехии запланированы на осень 2025 года.

Как сообщалось, более 60% жителей Чехии считают, что Россия активно использует пропаганду и дезинформацию для влияния на общественное мнение в стране.