Глава МИД Литвы оставил "в наследство" кабинет в Сейме без мебели

Новоизбранный вице-спикер Сейма Литвы Агне Ширинскиене получила в наследство от главы Министерства иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса кабинет без мебели.

Об этом написало Delfi, передает "Европейская правда".

Как отмечается, кабинет ранее принадлежал главе Министерва иностранных дел страны Габриэлюсу Ландсбергису, который покидает пост. Отмечается, что он оставил его пустым, забрав всю личную мебель.

В кабинете Ширинскиене нашла только сейф с портретом бывшего президента Дали Грибаускайте. Политик с иронией комментировала, что, возможно, Ландсбергис решил забрать мебель в Грецию, где он сейчас находится.

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"Оказывается, мебель была личной. Потому что государственная мебель не подходила. Возможно, он решил сэкономить и отвезти ее в Грецию", – пошутила она.

Напомним, хоть и на этих парламентских выборах Ландсбергис получил место в Сейме, но отказался от него, и объявил, что берет перерыв в политической карьере.

Журналисты отметили, что когда Ландсбергис работал в своем кабинете, он заменил всю мебель, которая там была. По его словам, не потому, что мебель была слишком плохая, а потому, что он хотел помочь канцелярии Сейма сэкономить деньги.

Ширинскиене выразила намерение обустроить новый кабинет и провести символический "ритуал очищения" от предыдущего владельца.

Напомним, по итогам второго тура парламентских выборов, который проходил в воскресенье, 27 октября, оппозиционная Социал-демократическая партия закрепила лидерство и будет иметь наибольшее представительство в Сейме следующего созыва.

Союз Отечества – Литовские христианские демократы Ландсбергиса оказались на второй строчке, получив 18 мандатов в многомандатных округах и 10 – в одномандатных.

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