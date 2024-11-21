У Норвегії юнака звинувачують у шпигунстві на користь РФ та Ірану

У Норвегії напередодні, 20 листопада, заарештували чоловіка віком за 20 років, якому інкримінують розвідувальну діяльність.

Про це свідчить рішення Окружного суду Осло, на яке звернув увагу NRK, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з рішенням суду, юнака затримали в середу, а на допиті він визнав, що ділився інформацією з російською та іранською владою.

Арештованому інкримінують два пункти незаконної розвідувальної діяльності (порушення державної таємниці та шкода інтересам інших держав), за які передбачене 10 і три роки ув’язнення відповідно.

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NRK встановило, що обвинувачений разом із іншим норвежцем, який походить зі Східної Європи, володіє компанією, що нібито надає послуги охорони посольствам.

Адвокат затриманого підтвердив мовнику факт затримання підзахисного, але заявив, що той зі звинуваченнями не погоджується.

Окружний суд Осло у четвер, 21 листопада, постановив помістити юнака у місце тимчасового тримання на два тижні.

Нагадаємо, напередодні прокуратура італійського міста Мілан оголосила про порушення справи проти двох людей, яким інкримінують шпигунську діяльність на користь Росії.