В Норвегии юношу обвиняют в шпионаже в пользу РФ и Ирана
В Норвегии накануне, 20 ноября, арестовали мужчину в возрасте за 20 лет, которому инкриминируют разведывательную деятельность.
Об этом свидетельствует решение Окружного суда Осло, на которое обратил внимание NRK, сообщает "Европейская правда".
Согласно решению суда, юношу задержали в среду, а на допросе он признал, что делился информацией с российскими и иранскими властями.
Арестованному инкриминируют два пункта незаконной разведывательной деятельности (нарушение государственной тайны и вред интересам других государств), за которые предусмотрено 10 и три года заключения соответственно.
NRK установило, что обвиняемый вместе с другим норвежцем, который происходит из Восточной Европы, владеет компанией, якобы предоставляющей услуги охраны посольствам.
Адвокат задержанного подтвердил вещателю факт задержания подзащитного, но заявил, что тот с обвинениями не согласен.
Окружной суд Осло в четверг, 21 ноября, постановил поместить юношу в место временного содержания на две недели.
Напомним, накануне прокуратура итальянского города Милан объявила о возбуждении дела против двух человек, которым инкриминируют шпионскую деятельность в пользу России.