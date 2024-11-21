В Норвегии юношу обвиняют в шпионаже в пользу РФ и Ирана

В Норвегии накануне, 20 ноября, арестовали мужчину в возрасте за 20 лет, которому инкриминируют разведывательную деятельность.

Об этом свидетельствует решение Окружного суда Осло, на которое обратил внимание NRK, сообщает "Европейская правда".

Согласно решению суда, юношу задержали в среду, а на допросе он признал, что делился информацией с российскими и иранскими властями.

Арестованному инкриминируют два пункта незаконной разведывательной деятельности (нарушение государственной тайны и вред интересам других государств), за которые предусмотрено 10 и три года заключения соответственно.

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NRK установило, что обвиняемый вместе с другим норвежцем, который происходит из Восточной Европы, владеет компанией, якобы предоставляющей услуги охраны посольствам.

Адвокат задержанного подтвердил вещателю факт задержания подзащитного, но заявил, что тот с обвинениями не согласен.

Окружной суд Осло в четверг, 21 ноября, постановил поместить юношу в место временного содержания на две недели.

Напомним, накануне прокуратура итальянского города Милан объявила о возбуждении дела против двух человек, которым инкриминируют шпионскую деятельность в пользу России.