Британия и Франция расследуют коррупцию в оборонной компании, чье оружие получает Украина

Британские и французские власти начали расследование в отношении французского оборонного концерна Thales из-за подозрений во взяточничестве и коррупции.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

В своем заявлении, опубликованном в четверг, британское Управление по борьбе с серьезными мошенничествами (Serious Fraud Office, SFO), выразило надежду, что совместное расследование с французским Parquet National Financier (PNF) еще больше укрепит их сотрудничество в борьбе с международной коррупцией.

"Совместная работа с нашими международными партнерами является решающим фактором в борьбе с международной коррупцией, и этим делом я надеюсь укрепить давние отношения между SFO и PNF, построенные на взаимном сотрудничестве и общем успехе", – сказал Ник Эфгрейв, директор Serious Fraud Office.

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"Мы вместе будем тщательно исследовать все возможные пути расследования этих серьезных обвинений", – добавил он.

В SFO не детализировали обвинений. Но сообщают, что полиция Франции, Нидерландов и Испании провела обыски в офисах компании в июне из-за подозрений в коррупции, связанной с продажей вооружений за границу.

Thales является ключевым оборонным подрядчиком, много продукции которого направляется на поддержку Украины в борьбе с полномасштабным вторжением России после февраля 2022 года.

В частности, летом сообщалось, что Thales планирует открыть совместное предприятие в Украине.