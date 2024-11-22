У Литві протестували проти "антисемітської" партії в урядовій коаліції
Новини — П'ятниця, 22 листопада 2024, 09:23 —
У Литві напередодні увечері відбулась нова акція протесту проти участі в урядовій коаліції партії "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Загалом на акцію протесту до будівлі Сейму у Вільнюсі прийшли близько двох тисяч осіб.
Згодом до протестувальників вийшов новопризначений прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас.
"Коли йдеться про демократію, ми повинні пам'ятати про кілька речей. У демократичному суспільстві кожен голос має значення, але рішення ухвалюються більшістю, після того як вислухано думки і позиції всіх", – сказав він.
Новий прем'єр закликав учасників протесту "не втрачати надію" на те, що нова коаліція і уряд "зможуть задовольнити ваші побоювання з приводу державної безпеки, національної оборони, надання громадських послуг".
Нагадаємо, литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.
Раніше литовський президент Гітанас Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".
Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.