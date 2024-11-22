У Литві протестували проти "антисемітської" партії в урядовій коаліції

У Литві напередодні увечері відбулась нова акція протесту проти участі в урядовій коаліції партії "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Загалом на акцію протесту до будівлі Сейму у Вільнюсі прийшли близько двох тисяч осіб.

LRT

Згодом до протестувальників вийшов новопризначений прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас.

Реклама:

"Коли йдеться про демократію, ми повинні пам'ятати про кілька речей. У демократичному суспільстві кожен голос має значення, але рішення ухвалюються більшістю, після того як вислухано думки і позиції всіх", – сказав він.

LRT

Новий прем'єр закликав учасників протесту "не втрачати надію" на те, що нова коаліція і уряд "зможуть задовольнити ваші побоювання з приводу державної безпеки, національної оборони, надання громадських послуг".

Нагадаємо, литовських соціал-демократів, яких представляє Палуцкас, критикували за коаліцію з партією "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.

Раніше литовський президент Гітанас Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.