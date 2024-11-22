В Литве протестовали против "антисемитской" партии в правительственной коалиции

В Литве накануне вечером состоялась новая акция протеста против участия в правительственной коалиции партии "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Всего на акцию протеста к зданию Сейма в Вильнюсе пришли около двух тысяч человек.

LRT

Позже к протестующим вышел новоназначенный премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

Реклама:

"Когда речь идет о демократии, мы должны помнить о нескольких вещах. В демократическом обществе каждый голос имеет значение, но решения принимаются большинством, после того как выслушаны мнения и позиции всех", – сказал он.

LRT

Новый премьер призвал протестующих "не терять надежду" на то, что новая коалиция и правительство "смогут удовлетворить ваши опасения по поводу государственной безопасности, национальной обороны, предоставления общественных услуг".

Напомним, литовских социал-демократов, которых представляет Палуцкас, критиковали за коалицию с партией "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.