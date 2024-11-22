У Греції затримали чоловіка після виявлення схованки зі зброєю у квартирі

Антитерористична поліція Греції затримала 49-річного вчителя після виявлення цього тижня схованки зі зброєю та вибухівкою у квартирі в центрі Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У середу поліція знайшла ручні гранати, вогнепальну зброю і понад 12 кг вибухівки, в тому числі тротил і амонієвий динаміт, у квартирі.

Про знахідку повідомив власник квартири, який здавав її в оренду вчителю з 2008 року.

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Підозрюваного, який раніше не мав кримінального минулого, вирахували після вивчення записів з камер відеоспостереження.

Він орендував квартиру під фальшивими документами і спочатку заявив, що хоче використовувати приміщення для зберігання книг, повідомили представники поліції на умовах анонімності.

Очікується, що в п'ятницю затриманий постане перед прокурором.

На початку листопада поліція заарештувала кількох людей після того, як у результаті вибуху в квартирі на третьому поверсі в центрі Афін загинув чоловік, який, як вважають, збирав саморобну бомбу.