В Греции задержали мужчину после обнаружения тайника с оружием в квартире

Антитеррористическая полиция Греции задержала 49-летнего учителя после обнаружения на этой неделе тайника с оружием и взрывчаткой в квартире в центре Афин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В среду полиция нашла ручные гранаты, огнестрельное оружие и более 12 кг взрывчатки, в том числе тротил и аммониевый динамит, в квартире.

О находке сообщил владелец квартиры, который сдавал ее в аренду учителю с 2008 года.

Реклама:

Подозреваемого, который ранее не имел криминального прошлого, вычислили после изучения записей с камер видеонаблюдения.

Он арендовал квартиру под фальшивыми документами и сначала заявил, что хочет использовать помещение для хранения книг, сообщили представители полиции на условиях анонимности.

Ожидается, что в пятницу задержанный предстанет перед прокурором.

В начале ноября полиция арестовала нескольких человек после того, как в результате взрыва в квартире на третьем этаже в центре Афин погиб мужчина, который, как полагают, собирал самодельную бомбу.