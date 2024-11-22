Сильный снегопад нарушил движение транспорта на западе Литвы
Новости — Пятница, 22 ноября 2024, 12:38 —
В Литве снегопад, который начался в четверг, 21 ноября, привел к осложнению дорожного движения на западе страны.
Об этом сообщила телерадиокомпанія LRT, передает "Европейская правда".
В пятницу, 22 ноября, жители некоторых заснеженных районов столкнулись с проблемами: автомобили съезжали с дорог, а на некоторых участках было трудно проехать.
Представительница главного комиссариата полиции Клайпедского района страны сообщила, что утром в пятницу, после 06:30, в Клайпедском уезде было получено пять сообщений о дорожно-транспортных происшествиях из-за скользких дорог.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
Местные жители рассказывают, что около 06:30, дорога Риетавас – Плунге была занесена снегом, а на дороге в Палангу автомобиль слетел с дороги.
По данным синоптиков, с вечера четверга до утра пятницы на западе Литвы выпало до 25 см снега.
Как писали, на юге Германии начался хаос на дорогах из-за первых снегопадов, на некоторых дорогах водители простояли в сугробах всю ночь.
В прошлом году в начале декабря в Баварии произошел многодневный транспортный коллапс из-за снегопада и гололеда, аэропорт Мюнхена также останавливал работу.