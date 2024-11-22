Сильный снегопад нарушил движение транспорта на западе Литвы

В Литве снегопад, который начался в четверг, 21 ноября, привел к осложнению дорожного движения на западе страны.

Об этом сообщила телерадиокомпанія LRT, передает "Европейская правда".

В пятницу, 22 ноября, жители некоторых заснеженных районов столкнулись с проблемами: автомобили съезжали с дорог, а на некоторых участках было трудно проехать.

Фото: LRT

Представительница главного комиссариата полиции Клайпедского района страны сообщила, что утром в пятницу, после 06:30, в Клайпедском уезде было получено пять сообщений о дорожно-транспортных происшествиях из-за скользких дорог.

Реклама:

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Местные жители рассказывают, что около 06:30, дорога Риетавас – Плунге была занесена снегом, а на дороге в Палангу автомобиль слетел с дороги.

Фото: LRT

По данным синоптиков, с вечера четверга до утра пятницы на западе Литвы выпало до 25 см снега.

Фото: LRT

Как писали, на юге Германии начался хаос на дорогах из-за первых снегопадов, на некоторых дорогах водители простояли в сугробах всю ночь.

В прошлом году в начале декабря в Баварии произошел многодневный транспортный коллапс из-за снегопада и гололеда, аэропорт Мюнхена также останавливал работу.