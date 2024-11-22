Во Франции из-за снегопадов обесточены 200 тысяч потребителей, проблемы на трассах и железной дороге

Из-за сильных снегопадов во Франции около 200 тысяч потребителей остались без света, на многих автотрассах и железной дороге возникли проблемы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Непогода началась еще в четверг 21 ноября. За последние сутки службы гражданской защиты осуществили около 1200 выездов.

Tempête #Caetano 💨❄️ Depuis plus de 24h, sur le terrain et dans les centres opérationnels, les acteurs de la @SecCivileFrance sont mobilisés au profit des populations impactées.

🚒 Plus de 1 200 interventions réalisées



🟠 Restez prudents, de nombreux départements restent en… pic.twitter.com/EoNiik0YiL Реклама: November 22, 2024

Из-за обрыва линий электропередачи остаются без света около 200 тысяч потребителей, на устранение проблем может потребоваться более суток.

На автодороге A36 на востоке страны рано утром движение практически остановилось, там застряли до 5 тысяч фур – некоторые забуксовали, а некоторым решениями местных префектур запретили двигаться дальше, чтобы предотвратить еще большие проблемы на дороге. Днем огромная пробка начала постепенно разъезжаться.

Из эфира BFMTV

Поздно вечером в четверг на автодороге A6B произошла крупная авария с участием рейсового автобуса с 37 пассажирами, который ехал в Брест, четырех машин и мотоциклиста. Автобус в результате ДТП перевернулся, пять пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

🚨[#Intervention] | Cette nuit, vers 23h30, les sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus pour un accident grave de la circulation à Chevilly-Larue (94) sur l'A6B.



🚗 1 bus, 4 véhicules de tourisme et 1 deux-roues sont impliqués.



🚒 24 engins seront engagés sur l'intervention. pic.twitter.com/HC7rEtXARt – PompiersParis (@PompiersParis) November 22, 2024

Из-за падения деревьев на пути возникли многочисленные проблемы на железной дороге в Нормандии, Пеи-де-ля-Луар, Новой Аквитании и столичном регионе Иль-де-Франс.

На западе страны эвакуировали 200 пассажиров одного из экспрессов, который не смог продолжать движение по маршруту из-за снежных заносов и многочисленных веток на путях. Еще много поездов прибыли с многочасовыми задержками.

Снегопады вызвали проблемы также на юге Германии и в Литве.

Ранее на этой неделе снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания начались также перебои со связью.