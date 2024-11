Во Франции из-за снегопадов обесточены 200 тысяч потребителей, проблемы на трассах и железной дороге

Из-за сильных снегопадов во Франции около 200 тысяч потребителей остались без света, на многих автотрассах и железной дороге возникли проблемы.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Непогода началась еще в четверг 21 ноября. За последние сутки службы гражданской защиты осуществили около 1200 выездов.

Tempête #Caetano 💨❄️ Depuis plus de 24h, sur le terrain et dans les centres opérationnels, les acteurs de la @SecCivileFrance sont mobilisés au profit des populations impactées.

🚒 Plus de 1 200 interventions réalisées



🟠 Restez prudents, de nombreux départements restent en… pic.twitter.com/EoNiik0YiL

