У президента Литви назвали ключове завдання для майбутнього міністра оборони

Розгортання нової дивізії в збройних силах Литви до 2030 року буде ключовим завданням для наступної міністерки оборони Довіле Шакалієне

Про це заявив радник литовського президента Фредерікас Янсонас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

У п'ятницю президент Литви Гітанас Науседа провів зустріч з кандидаткою на посаду міністра оборони Довіле Шакалієне.

"Дивізія до 2030 року є пріоритетом номер один. Зробити це до 2040 або 2036 року не є нормальним", – підкреслив Янсонас.

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За його словами, щоб досягти цього раніше, Литві необхідно суттєво збільшити фінансування оборони протягом наступних шести років.

Крім того, Науседа і Шакалієне обговорили можливість збільшення оборонних витрат до щонайменше 3,5% ВВП в бюджеті на 2025 рік.

Поточний проект бюджету на 2025 рік передбачає 3,03% ВВП на військові витрати.

Шакалієне вважає, що запропоноване нині фінансування оборони не відповідає потребам Литви, кажучи, що 3,5 відсотка ВВП – це "нижня межа".

Ще одним завданням нового міністра оборони буде підготовка до прийому німецької бригади до 2027 року, зазначив Янсонас.

Шакалієне сказала, що бригада повинна прибути до Литви вчасно, як було домовлено з німцями.

"Ті затримки, які вже зараз очевидні, треба буде вирішувати, з ними треба буде розбиратися...Бачення того, як вони (затримки) будуть вирішені, також не дуже помітне", – зазначила вона.

Нагадаємо, Сейм Литви у четвер, 21 листопада, проголосував за призначення соціал-демократа Гінтаутаса Палуцкаса новим прем’єр-міністром.

Згодом після зустрічі з Науседою Палуцкас підтвердив, що висуває кандидатуру радника президента Кястутіса Будріса на посаду міністра закордонних справ, а депутатку парламенту від соціал-демократів Довіле Шакалієне – на посаду міністра оборони.

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