У президента Литвы назвали ключевую задачу для будущего министра обороны

Развертывание новой дивизии в вооруженных силах Литвы до 2030 года будет ключевой задачей для следующего министра обороны Довиле Шакалиене

Об этом заявил советник литовского президента Фредерикас Янсонас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа провел встречу с кандидатом на должность министра обороны Довиле Шакалиене.

"Дивизия до 2030 года является приоритетом номер один. Сделать это к 2040 или 2036 году не является нормальным", – подчеркнул Янсонас.

Реклама:

По его словам, чтобы достичь этого раньше, Литве необходимо существенно увеличить финансирование обороны в течение следующих шести лет.

Кроме того, Науседа и Шакалиене обсудили возможность увеличения оборонных расходов до по меньшей мере 3,5% ВВП в бюджете на 2025 год.

Текущий проект бюджета на 2025 год предусматривает 3,03% ВВП на военные расходы.

Шакалиене считает, что предложенное сейчас финансирование обороны не соответствует потребностям Литвы, говоря, что 3,5 процента ВВП – это "нижний предел".

Еще одной задачей нового министра обороны будет подготовка к приему немецкой бригады к 2027 году, отметил Янсонас.

Шакалиене сказала, что бригада должна прибыть в Литву вовремя, как было договорено с немцами.

"Те задержки, которые уже сейчас очевидны, надо будет решать, с ними надо будет разбираться...Видение того, как они (задержки) будут решены, также не очень заметно", – отметила она.

Напомним, Сейм Литвы в четверг, 21 ноября, проголосовал за назначение социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром.

Впоследствии после встречи с Науседой Палуцкас подтвердил, что выдвигает кандидатуру советника президента Кястутиса Будриса на должность министра иностранных дел, а депутата парламента от социал-демократов Довиле Шакалиене – на должность министра обороны.

Читайте также статью: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.