Парламент Чехії перервав роботу після пропозиції лідера опозиції обговорити психіку прем'єра

Андрей Бабіш, голова опозиційного руху ANO, що має найбільші шанси перемогти на наступних виборах, заблокував засідання Палати представників Чехії, коли запропонував обговорити психічний стан прем'єр-міністра Петра Фіали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

За словами голови руху ANO та експрем'єр-міністра Бабіша, Палата депутатів повинна обговорити психічний стан глави уряду Фіали.

Бабіш обгрунтував це побоюваннями з приводу психічного здоров'я глави уряду через його нещодавні заяви про те, що чеські зарплати протягом п'яти років досягнуть рівня німецьких.

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Депутати від керівної коаліції перервали виступ Бабіша стуком, лунали вигуки "Фу!".

На знак протесту міністри уряду залишили залу, тож засідання і промову Бабіша, який анонсував об'ємний виступ, довелося перервати приблизно на 20 хвилин.

За інформацією агентства ČTK, Бабіш своєю промовою хотів стати на заваді ухваленню поправки про подальше продовження тимчасового захисту біженців з України.

На думку коаліційного табору, він також хоче відкласти затвердження поправки в енергетиці, якою урядовий табір має намір скоротити підтримку відновлюваних джерел енергії.

За даними останніх опитувань, нині ANO підтримують 35,3% виборців у Чехії, що на 2,4 пункта більше, ніж у жовтні 2024 року.

З урахуванням підтримки партій, які не долають виборчий бар’єр, ANO теоретично може отримати більшість у нижній палаті чеського парламенту.

Парламентські вибори в Чехії заплановані на осінь 2025 року.

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