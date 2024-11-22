Парламент Чехии прервал работу после предложения лидера оппозиции обсудить психику премьера
Андрей Бабиш, глава оппозиционного движения ANO, имеющего наибольшие шансы победить на следующих выборах, заблокировал заседание Палаты представителей Чехии, когда предложил обсудить психическое состояние премьер-министра Петра Фиалы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Czech Radio.
По словам главы движения ANO и экс-премьер-министра Бабиша, Палата депутатов должна обсудить психическое состояние главы правительства Фиалы.
Бабиш обосновал это опасениями по поводу психического здоровья главы правительства из-за его недавних заявлений о том, что чешские зарплаты в течение пяти лет достигнут уровня немецких.
Депутаты от правящей коалиции прервали выступление Бабиша стуком, раздавались возгласы "Фу!".
В знак протеста министры правительства покинули зал, так что заседание и речь Бабиша, анонсировавшего объемное выступление, пришлось прервать примерно на 20 минут.
По информации агентства ČTK, Бабиш своей речью хотел помешать принятию поправки о дальнейшем продлении временной защиты беженцев из Украины.
По мнению коалиционного лагеря, он также хочет отложить утверждение поправки в энергетике, которой правительственный лагерь намерен сократить поддержку возобновляемых источников энергии.
По данным последних опросов, сейчас ANO поддерживают 35,3% избирателей в Чехии, что на 2,4 пункта больше, чем в октябре 2024 года.
С учетом поддержки партий, которые не преодолевают избирательный барьер, ANO теоретически может получить большинство в нижней палате чешского парламента.
Парламентские выборы в Чехии запланированы на осень 2025 года.
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