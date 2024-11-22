Швейцарія заборонила експорт фірмі з Польщі після того, як швейцарські набої опинилися в Україні

Уряд Швейцарії заявив, що забороняє експорт польському постачальнику військової техніки UMO після того, як дійшов висновку, що близько 645 тисяч набоїв швейцарського виробництва опинилися в Україні в порушення швейцарського законодавства.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) заявив, що експорт до польської компанії буде заборонений, оскільки "ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий".

Секретаріат розпочав розслідування після того, як у листопаді минулого року американське видання Defense One повідомило, що українська компанія отримала 645 тисяч набоїв виробництва SwissP Defence, які були поставлені польським імпортером UMO.

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Як сказано в аудиторському звіті SECO, компанія Swiss P Defence нічого не знала про це, вона експортувала боєприпаси, припускаючи, що вони залишаться в Польщі.

"Розслідування показало, що швейцарський виробник і польська компанія підписали угоду про перепродаж, згідно з якою польська компанія має право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі", – йдеться в повідомленні SECO в електронному листі, надісланому Associated Press.

Swiss P Defense повідомила в електронному листі, що "ми завжди дотримуємося правил" у Швейцарії, і відмовилася розголошувати інформацію про відносини з клієнтами.

Швейцарія давно заявляє про свій нейтралітет у світових справах, і швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить Швейцарії або вироблена у Швейцарії, до країн, що перебувають у стані конфлікту.

Однак швейцарський уряд підтримав економічні санкції Європейського Союзу проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Між тим, президентка Швейцарії Віола Амгерд у жовтні заявила, що виступає за перегляд заборони, яка наразі перешкоджає реекспорту зброї швейцарського виробництва з інших країн в Україну.

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