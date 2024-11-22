Швейцария запретила экспорт фирме из Польши после того, как швейцарские патроны оказались в Украине

Правительство Швейцарии заявило, что запрещает экспорт польскому поставщику военной техники UMO после того, как пришло к выводу, что около 645 тысяч патронов швейцарского производства оказались в Украине в нарушение швейцарского законодательства.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) заявил, что экспорт в польскую компанию будет запрещен, поскольку "риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий".

Секретариат начал расследование после того, как в ноябре прошлого года американское издание Defense One сообщило, что украинская компания получила 645 тысяч патронов производства SwissP Defence, которые были поставлены польским импортером UMO.

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Как сказано в аудиторском отчете SECO, компания Swiss P Defence ничего не знала об этом, она экспортировала боеприпасы, предполагая, что они останутся в Польше.

"Расследование показало, что швейцарский производитель и польская компания подписали соглашение о перепродаже, согласно которому польская компания имеет право перепродавать боеприпасы только в Польше", – говорится в сообщении SECO в электронном письме, направленном Associated Press.

Swiss P Defense сообщила в электронном письме, что "мы всегда придерживаемся правил" в Швейцарии, и отказалась разглашать информацию об отношениях с клиентами.

Швейцария давно заявляет о своем нейтралитете в мировых делах, и швейцарское законодательство запрещает экспорт военной техники, принадлежащей Швейцарии или произведенной в Швейцарии, в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

Однако швейцарское правительство поддержало экономические санкции Европейского Союза против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Между тем, президент Швейцарии Виола Амгерд в октябре заявила, что выступает за пересмотр запрета, который сейчас препятствует реэкспорту оружия швейцарского производства из других стран в Украину.

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