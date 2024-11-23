У Фінляндії у грудні через страйк пілотів скасують 300 рейсів

Пілоти фінської авіакомпанії Finnair анонсували два дні страйку у грудні, що призведе до скасування близько 300 авіарейсів.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Профспілка пілотів близько трьох місяців вела перемовини щодо зміни умов колективного договору та вирішила вдатися до страйку через те, що вони "зайшли у глухий кут".

Страйк планують на 9 і 13 грудня. Через нього скасують близько 300 рейсів, що вплине на квитки 33 тисяч пасажирів.

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У Finnair висловили жаль з приводу рішення пілотів страйкувати, зазначивши, що це може зіпсувати передріздвяні плани тисячам людей.

В авіакомпанії попередили, що страйк може вплинути не лише на рейси у дні страйку, але й деякі рейси у попередні та наступні після страйку дні.

Нагадаємо, цього тижня у Європі відбулася ціла низка страйків. У Греції пройшов загальнонаціональний страйк працівників багатьох сфер. В Італії страйкували медики, у Чехії – співробітники силових структур.

У Польщі фермери почали протест перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", попри те, що їхні вимоги не пов'язані з Україною.



