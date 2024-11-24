В партії Шольца критикують суперечки щодо кандидата у канцлери

Заступник голови Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Губертус Гайль розкритикував внутрішньопартійні розбірки з приводу того, хто має замінити канцлера Олафа Шольца як головного кандидата від партії на майбутніх виборах.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За словами Гайля, партійні чвари вносять сум'яття в пересічних виборців країни, що є безвідповідальним для партії, якій довірено управління.

"Ми тут не для себе, ми повинні робити правильні речі для людей у нашій країні", – сказав він.

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Партія повинна розв'язувати питання, з якими вона "повинна створити ясність для цієї країни", додав Гайль.

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив, що прагне знову стати кандидатом соціал-демократів на посаду канцлера на дострокових виборах, що мають відбутися у лютому.

Але в останні дні все більше партійців виступали проти того, щоб Шольц вів партію на вибори як кандидат у канцлери. Бажаним кандидатом багатьох соціал-демократів назвали міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Сам Пісторіус згодом заявив, що не буде змагатись за посаду канцлера від Соціал-демократичної партії.

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