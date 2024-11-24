В партии Шольца критикуют споры относительно кандидата в канцлеры

Заместитель председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Хубертус Хайль раскритиковал внутрипартийные разборки по поводу того, кто должен заменить канцлера Олафа Шольца как главного кандидата от партии на предстоящих выборах.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам Хайля, партийные распри вносят смятение в рядовых избирателей страны, что является безответственным для партии, которой доверено управление.

"Мы здесь не для себя, мы должны делать правильные вещи для людей в нашей стране", – сказал он.

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Партия должна решать вопросы, с которыми она "должна создать ясность для этой страны", добавил Хайль.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что стремится снова стать кандидатом социал-демократов на пост канцлера на досрочных выборах, которые должны состояться в феврале.

Но в последние дни все больше партийцев выступали против того, чтобы Шольц вел партию на выборы как кандидат в канцлеры. Желаемым кандидатом многих социал-демократов назвали министра обороны Бориса Писториуса.

Сам Писториус вскоре заявил, что не будет бороться за пост канцлера от Социал-демократической партии.

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