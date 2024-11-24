"Ми маємо вас розтрощити": у Сенаті США погрожують країнам, готовим арештувати Нетаньягу

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем пропонує рішуче відповісти країнам-союзницям США, які готові виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це сенатор заявив в ефірі Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Грем зазначив, що виконати ордер на арешт Нетаньягу можуть 124 країни, які є підписантами Римського статуту.

"Якщо ви, як держава, допоможете МКС привести у виконання ордер на арешт Бібі (прізвисько Нетаньягу – Ред.) і Галанта, колишнього міністра оборони, я накладу на вас санкції як на державу. Вам доведеться вибирати між МКС-ізгоєм і Америкою", – сказав він.

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Грем розповів, що працює з іншим сенатором-республіканцем Томом Коттоном над законом, який передбачає санкції проти будь-якої країни, що допомагає в арешті "будь-якого політика в Ізраїлі".

"Ми повинні розтрощити вашу економіку, тому що ми наступні. Чому вони не можуть переслідувати (Дональда) Трампа або будь-якого іншого американського президента за цією теорією? Багато хто з найближчих торговельних партнерів США зобов'язується дотримуватися цього рішення", – додав сенатор.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна зобов'язана виконувати ордер, як і лідери Ірландії, Іспанії, Нідерландів та низки інших країн у Європі.

"Будь-який союзник, Канада, Британія, Німеччина, Франція, якщо ви спробуєте допомогти МКС, ми введемо проти вас санкції", – додав Грем.

Безпрецедентним кроком у четвер МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галанта, а також військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа за скоєння воєнних злочинів.

Нетаньягу назвав це рішення антисемітським, а звинувачення суду – "абсурдними і неправдивими". Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

Читайте статтю "Європравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.