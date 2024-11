Литва передала новую партию военной помощи Украине

В Министерстве обороны Литвы сообщили об очередной доставленной на этой неделе партии помощи Украине.

Об этом ведомство рассказало в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, на этой неделе были доставлены генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, оружие и боеприпасы.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues its unwavering support for Ukraine. This week, generators, M113 spare parts, weapons and ammunition were delivered. Whatever it takes for Ukraine to win. Solidarity remains steadfast. pic.twitter.com/R5KSCCoID6

Реклама: