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Литва передала новую партию военной помощи Украине

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Новости — Воскресенье, 24 ноября 2024, 16:58 — Кристина Бондарева

В Министерстве обороны Литвы сообщили об очередной доставленной на этой неделе партии помощи Украине.

Об этом ведомство рассказало в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, на этой неделе были доставлены генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, оружие и боеприпасы.

Поддержка Украины со стороны Литвы в 2025 году будет включать летальную и нелетальную помощь, взносы в фонды, обучение и реабилитацию солдат, экспертные консультации, отметили в литовском Минобороны.

Литва также будет финансировать коалицию по разминированию и присоединится к чешской инициативе по боеприпасам.

Кроме того, Литва будет закупать беспилотники и средства для противодействия дронам у производителей.

Ранее сообщалось, что в рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

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