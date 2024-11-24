Литва передала новую партию военной помощи Украине

В Министерстве обороны Литвы сообщили об очередной доставленной на этой неделе партии помощи Украине.

Об этом ведомство рассказало в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, на этой неделе были доставлены генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, оружие и боеприпасы.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues its unwavering support for Ukraine. This week, generators, M113 spare parts, weapons and ammunition were delivered. Whatever it takes for Ukraine to win. Solidarity remains steadfast. pic.twitter.com/R5KSCCoID6 Реклама: November 24, 2024

Поддержка Украины со стороны Литвы в 2025 году будет включать летальную и нелетальную помощь, взносы в фонды, обучение и реабилитацию солдат, экспертные консультации, отметили в литовском Минобороны.

Литва также будет финансировать коалицию по разминированию и присоединится к чешской инициативе по боеприпасам.

Кроме того, Литва будет закупать беспилотники и средства для противодействия дронам у производителей.

Ранее сообщалось, что в рамках возглавляемой Литвой коалиции по разминированию Украина получила 230 пикапов и 240 миноискателей.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.