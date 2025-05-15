У Франції кажуть, що готові витрачати 5% ВВП на оборону

У Франції кажуть, що готові приєднатися до встановленої мети у 5% від ВВП на витрати на оборону.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, якого цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Барро зазначив, що витрати на оборону у 5% від ВВП є досяжним показником для Франції, яка наразі витрачає на військові потреби близько 2% свого ВВП.

"Ціль у 3,5% є оптимальною для базових витрат на оборону. Але це супроводжується витратами, які сприятимуть посиленню наших оборонних можливостей і не є прямими витратами на оборону, але є необхідними", – підкреслив він.

За словами глави МЗС Франції, йдеться, зокрема про кібербезпеку та військову мобільність.

Зі схожою заявою виступив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який підтримав вимогу президента США Дональда Трампа до країн-членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів НАТО не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.