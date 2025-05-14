Сікорський: я думаю, що Путін нещирий і знущається з Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що кремлівський правитель Владімір Путін не є щирим у питанні мирних переговорів з Україною і знущається з президента США Дональда Трампа.

Заяву польського міністра наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сікорського, четвер, 15 травня, стане "тестом", адже у цей день президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну прямі переговори.

"Я вважаю, що президент Путін не є щирим і що він знущається з президента Сполучених Штатів, але тестом буде четвер", – сказав він.

Глава МЗС Польщі зазначив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню і не почне справжніх переговорів, "то президент Трамп матиме всі підстави для зміни політики на таку, яка буде чинити тиск на агресора, а не на жертву агресії".

Щодо можливих переговорів у Стамбулі Сікорський також додав, що те, що там відбудеться, або не відбудеться – буде відчутно у Вашингтоні.

"Президент Трамп, обіймаючи посаду, зробив те, що зазвичай роблять: зробив позитивний крок і чекає на реакцію іншої сторони. Він пішов на низку досить значних поступок Росії і не отримав нічого натомість. І це останній шанс для Путіна, щоб вибрати те, що американці назвали пропозицією", – заявив він.

Офіційно Кремль уже третю добу не розкриває склад своєї переговорної делегації у Стамбулі.

Американський президент Дональд Трамп заявив 14 травня, що не знає, чи з'явиться очільник Кремля Владімір Путін на переговори щодо російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.