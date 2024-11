Шторм "Берт" залишив людей без світла і сполучення у Британії та Ірландії

У суботу шторм "Берт" накрив Ірландію та Британію снігом, дощем і сильним вітром, в результаті чого одна людина загинула, а кілька залізничних ліній, мостів і доріг були закриті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Чоловік у віці 60 років загинув після того, як дерево впало на його автомобіль на шосе А34 на півдні Англії, повідомила місцева поліція.

Злітно-посадкова смуга в аеропорту Ньюкасла на північному сході Англії була вкрита снігом, що на короткий час призвело до перерви в польотах.

Реклама:

У Шотландії через негоду було призупинено деякі залізничні рейси. Міст, який з'єднує Уельс з Англією, був закритий через сильний вітер.

Сніг засипав дороги і заблокував автомобілі в деяких частинах півночі Великої Британії.

Головний метеоролог Метеорологічної служби Джейсон Келлі назвав шторм "подією з багатьма небезпеками".

BREAKING: Footage shows major incident in parts of South Wales after flooding



Storm Bert latest: https://t.co/IXQGeQBvKj



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6sbcHyCBhF