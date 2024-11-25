В результате сильных снегопадов в Турции закрывают школы, есть погибший и пострадавшие

В Турции в понедельник, 25 ноября, в результате снегопада в 20 провинциях Турции и в отдельных районах пяти провинций приостановлено обучение.

Об этом со ссылкой на CNN Türk и Son Dakika пишет "Европейская правда".

Как отмечает агентство, из-за снегопада, метели, гололеда и шторма в понедельник, 25 ноября, были закрыты школы в 20 провинциях Турции.

"Школы будут закрыты 25 ноября из-за снегопада, метели, гололеда и шторма в ряде регионов. Руководство некоторых районов приняло решение о прекращении обучения и завтра.

Издание Son Dakika сообщило, что в провинции Малатья, что на востоке страны, 787 граждан были спасены из снежных заносов на дорогах.

В районе Хекимхан на горе в снежной ловушке оказались пятеро пастухов. Их спасли, однако впоследствии один из них скончался в больнице.

Сейчас продолжаются работы по расчистке дорог и спасению граждан.

Недавно писали, что в нескольких частях Британии из-за сильных снегопадов закрылись школы. А в результате снегопада со штормовым ветром в Финляндии 75 тысяч потребителей остались без света.

В субботу, 23 ноября, шторм "Берт" накрыл Ирландию и Британию снегом, дождем и сильным ветром, в результате чего один человек погиб, а несколько железнодорожных линий, мостов и дорог были закрыты.