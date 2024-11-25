В результате сильных снегопадов в Турции закрывают школы, есть погибший и пострадавшие
Новости — Понедельник, 25 ноября 2024, 09:50 —
В Турции в понедельник, 25 ноября, в результате снегопада в 20 провинциях Турции и в отдельных районах пяти провинций приостановлено обучение.
Об этом со ссылкой на CNN Türk и Son Dakika пишет "Европейская правда".
Как отмечает агентство, из-за снегопада, метели, гололеда и шторма в понедельник, 25 ноября, были закрыты школы в 20 провинциях Турции.
⚠️ Akçaabat Düzköy Çayırbağı Yolu❄️#akçaabat #yoldurumu #karyağışı pic.twitter.com/ri579rr7dFРеклама:– Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 24, 2024
"Школы будут закрыты 25 ноября из-за снегопада, метели, гололеда и шторма в ряде регионов. Руководство некоторых районов приняло решение о прекращении обучения и завтра.
❄️ Darende – Gürün arası❗️#malatya #sivas #kar #yağış #yol #yoldurumu pic.twitter.com/5tTvxxpCdM– Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 25, 2024
Издание Son Dakika сообщило, что в провинции Малатья, что на востоке страны, 787 граждан были спасены из снежных заносов на дорогах.
В районе Хекимхан на горе в снежной ловушке оказались пятеро пастухов. Их спасли, однако впоследствии один из них скончался в больнице.
Сейчас продолжаются работы по расчистке дорог и спасению граждан.
❄️ Karaman Mut Yolu Sertavul Geçidi❗️#karaman #mut #kar #yağış #yol #yoldurumu pic.twitter.com/uSBdf5L3Fd– Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 24, 2024
Недавно писали, что в нескольких частях Британии из-за сильных снегопадов закрылись школы. А в результате снегопада со штормовым ветром в Финляндии 75 тысяч потребителей остались без света.
В субботу, 23 ноября, шторм "Берт" накрыл Ирландию и Британию снегом, дождем и сильным ветром, в результате чего один человек погиб, а несколько железнодорожных линий, мостов и дорог были закрыты.