У лавах румунських лібералів закликають до зміни лідера після провалу на виборах

Від представників Національної ліберальної партії Румунії почали лунати заклики до зміни керівництва після провалу кандидата політсили на президентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Після того, як кандидат у президенти від лібералів Ніколае Чуке набрав менш як 9%, від членів партії почалися заклики "перезавантажити" керівництво політсили та її підходи.

"Перший і найважливіший висновок після цього складного дня – що теперішнє керівництво абсолютно не досягло поставленої цілі… Впевнений, що ми разом проведемо аналіз "на холодну голову", але усе, що ми побачили (стратегія, меседжі, напрямок) було неправильним", – заявив міністр енергетики Себастьян Бурдуджа.

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Ще один представник лібералів Джордже Туце назвав результат виборів "повним провалом".

"Кандидат і його кампанія мали усі необхідні ресурси і підтримку…Сигнал від виборців дуже чіткий", – заявив він.

Результати першого туру президентських виборів у Румунії стали сенсацією – на першому місці опинився ультраправий проросійський кандидат, який не фігурував в опитуваннях як лідер і вважався маловідомим. У другому турі з ним будуть змагатися або чинний прем’єр від соціалістів Марчел Чолаку, або представниця Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі – вирішальними можуть стати кілька сотень голосів.

Нагадаємо, румунські ліберали є політичними партнерами політсили президентки Молдови Маї Санду, "Дія і солідарність" навіть влаштувала для громадян Молдови (серед яких чимало мають румунське громадянство) розсилку із закликом голосувати за Чуке.

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