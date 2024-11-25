В рядах румынских либералов призывают к смене лидера после провала на выборах

От представителей Национальной либеральной партии Румынии начали звучать призывы к смене руководства после провала кандидата политсилы на президентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

После того как кандидат в президенты от либералов Николае Чуке набрал менее 9%, от членов партии начались призывы "перезагрузить" руководство политсилы и ее подходы.

"Первый и самый важный вывод после этого сложного дня – что нынешнее руководство абсолютно не достигло поставленной цели... Уверен, что мы вместе проведем анализ "на холодную голову", но все, что мы увидели (стратегия, месседжи, направление) было неправильным", – заявил министр энергетики Себастьян Бурдуджа.

Реклама:

Еще один представитель либералов Джордже Туце назвал результат выборов "полным провалом".

"Кандидат и его кампания имели все необходимые ресурсы и поддержку... Сигнал от избирателей очень четкий", – заявил он.

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали сенсацией – на первом месте оказался ультраправый пророссийский кандидат, который не фигурировал в опросах как лидер и считался малоизвестным. Во втором туре с ним будут соревноваться либо действующий премьер от социалистов Марчел Чолаку, либо представительница Союза спасения Румынии Элена Ласкони – решающими могут стать несколько сотен голосов.

Напомним, румынские либералы являются политическими партнерами политсилы президента Молдовы Майи Санду, "Действие и солидарность" даже устроила для граждан Молдовы (среди которых немало имеют румынское гражданство) рассылку с призывом голосовать за Чуке.

Читайте также: Румыния накануне перезагрузки: повлияют ли двойные выборы у соседей на отношения с Украиной.