Партія Санду розсилає СМС із закликом підтримати одного з кандидатів у президенти Румунії

У Молдові люди почали отримувати від імені партії президентки Молдови "Дія та солідарність" СМС із закликом підтримати одного з кандидатів на виборах у Румунії; у партії пояснили це співпрацею політсил двох країн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Багато людей у Молдові отримали неодноразові СМС від партії "Дія і солідарність" (PAS) із закликом взяти участь у голосуванні на президентських виборах у Румунії, якщо вони мають громадянство, та підтримати на них кандидата від Національної ліберальної партії Ніколае Чуке.

Newsmaker

"24 листопада – перший тур президентських виборів у Румунії. Приходьте з румунськими документами на одну з 59 виборчих дільниць у Молдові, голосуйте за Ніколае Чуке", – йдеться у тексті.

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Речниця партії Андріана Влас на запит журналістів прокоментувала, що розсилка справді замовлена партією, оскільки вони є близькими партнерами з румунськими націонал-лібералами.

"PAS публічно підтримує Національну ліберальну партію на парламентських і президентських виборах у Румунії", – зазначила речниця.

Нагадаємо, президентські вибори у Румунії пройдуть 24 листопада, на них обиратимуть переможця серед 14 кандидатів. Голосування на закордонних дільницях, на яке відводять три дні, вже почалося.

За необхідності проведення другого туру він відбудеться 8 грудня. Крім того, у неділю 1 грудня заплановані парламентські вибори. Відтак у разі проведення другого туру президентських виборів румуни приходитимуть на дільниці три неділі поспіль.

Чинний президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, вже мав дві каденції поспіль і не може знову балотуватися. В опитуваннях лідирують лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якому заборонено в’їзд до України і Молдови.

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