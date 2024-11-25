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Президент Чехії звернувся до Трампа: Трансатлантична єдність зміцнює глобальну стабільність

Новини — Понеділок, 25 листопада 2024, 11:35 — Уляна Кричковська

Президент Чехії Петр Павел наголосив на відповідальності, що супроводжує членство в НАТО у вітальному листі новообраному президенту США Дональду Трампу. 

Про це написало Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Павел висловив готовність Чехії посилити співпрацю з США в галузі оборони, кібербезпеки та енергетики. Він підкреслив важливість трансатлантичних зв'язків для глобальної стабільності та процвітання.

Також, як зазначається, Павел відзначив зусилля Чехії після вторгнення Росії в Україну, включаючи збільшення витрат на оборону та підтримку України. 

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Він також попередив про глобальний вплив подій у Східній Європі та поділився занепокоєнням щодо збереження стабільності в Тайванській протоці та Південно-Китайському морі. 

"Чітка трансатлантична єдність зміцнює глобальну стабільність", – додав чеський лідер.

20 листопада Трамп визначив свого близького союзника, республіканського юриста Метью Вітакера кандидатом у посли США при НАТО.

Вже 22 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Трамп зустрілися у Флориді та обговорили низку питань глобальної безпеки.

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