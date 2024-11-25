Президент Чехии обратился к Трампу: Трансатлантическое единство укрепляет глобальную стабильность

Президент Чехии Петр Павел отметил ответственность, сопровождающую членство в НАТО в приветственном письме новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Об этом написало Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Павел выразил готовность Чехии усилить сотрудничество с США в области обороны, кибербезопасности и энергетики. Он подчеркнул важность трансатлантических связей для глобальной стабильности и процветания.

Также, как отмечается, Павел отметил усилия Чехии после вторжения России в Украину, включая увеличение расходов на оборону и поддержку Украины.

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Он также предупредил о глобальном влиянии событий в Восточной Европе и поделился беспокойством относительно сохранения стабильности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

"Четкое трансатлантическое единство укрепляет глобальную стабильность", – добавил чешский лидер.

20 ноября Трамп определил своего близкого союзника, республиканского юриста Мэтью Уитакера кандидатом в послы США при НАТО.

Уже 22 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Трамп встретились во Флориде и обсудили ряд вопросов глобальной безопасности.

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