У Німеччині до 2,5 року в'язниці засудили члена правої групи, яка планувала  викрасти главу МОЗ

У Німеччині 62-річного чоловіка, який брав участь у планах насильницького перевороту і викрадення федерального міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха, засудили до двох з половиною років ув'язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Вищий земельний суд Франкфурта-на-Майні визнав доведеним, що чоловік брав участь у підготовці державної зради і був членом терористичної організації.

Чоловік з Оденвальда був членом так званих "Об'єднаних патріотів", також відомих як "Імперська група". За версією влади, група разом з так званими "рейхсбюргерами" хотіла повалити уряд і викликати хаос у Німеччині.

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Спочатку планувалося знищити електромережі за допомогою підривів – операція отримала назву "Тиха ніч". Потім, в ході операції під назвою "Клабаутерманн", міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах мав бути викрадений з ток-шоу. Його охоронці мали бути "прибрані".

Серед іншого, засуджений погодився тимчасово зберігати необхідну зброю у своєму гаражі.

Поліція впровадила кількох слідчих під прикриттям, і перші члени групи були заарештовані у квітні 2022 року.

Генеральна прокуратура вимагала для 62-річного чоловіка тюремного ув'язнення терміном на два роки і десять місяців, тоді як адвокат наполягав на меншому покаранні.

У своєму останньому слові чоловік заявив, що шкодує про скоєне. Він перебуває під вартою з осені 2023 року.

З минулого року у Вищому земельному суді Кобленца триває судовий процес проти п'яти інших ймовірних членів угруповання.

Нагадаємо, рух "рейхсбюргерів" не визнає утворення сучасної Німеччини після Другої світової війни. Кілька його представників наприкінці 2022 року були звинувачені у підготовці перевороту проти німецького уряду.

Справу розділили на кілька судових процесів – головним чином через велику кількість обвинувачених. Судовий процес над дев'ятьма особами в Штутгарті, який розпочався наприкінці квітня, зосереджений на військовій частині змови.