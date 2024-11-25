Боррель: Многие в Европе проснулись от агрессии Путина, но еще не встали с постели

В Германии 62-летнего мужчину, который участвовал в планах насильственного переворота и похищения федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха, приговорили к двум с половиной годам заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне признал доказанным, что мужчина участвовал в подготовке государственной измены и был членом террористической организации.

Мужчина из Оденвальда был членом так называемых "Объединенных патриотов", также известных как "Имперская группа". По версии властей, группа вместе с так называемыми "рейхсбюргерами" хотела свергнуть правительство и вызвать хаос в Германии.

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Сначала планировалось уничтожить электросети с помощью взрывов – операция получила название "Тихая ночь". Затем, в ходе операции под названием "Клабаутерманн", министр здравоохранения Карл Лаутербах должен был быть похищен с ток-шоу. Его охранники должны были быть "убраны".

Среди прочего, осужденный согласился временно хранить необходимое оружие в своем гараже.

Полиция внедрила нескольких следователей под прикрытием, и первые члены группы были арестованы в апреле 2022 года.

Генеральная прокуратура требовала для 62-летнего мужчины тюремного заключения сроком на два года и десять месяцев, тогда как адвокат настаивал на меньшем наказании.

В своем последнем слове мужчина заявил, что сожалеет о содеянном. Он находится под стражей с осени 2023 года.

С прошлого года в Высшем земельном суде Кобленца продолжается судебный процесс против пяти других вероятных членов группировки.

Напомним, движение "рейхсбюргеров" не признает образование современной Германии после Второй мировой войны. Несколько его представителей в конце 2022 года были обвинены в подготовке переворота против немецкого правительства.

Дело разделили на несколько судебных процессов – главным образом из-за большого количества обвиняемых. Судебный процесс над девятью лицами в Штутгарте, который начался в конце апреля, сосредоточен на военной составляющей заговора.