Щонайменше вісім мігрантів потонули біля грецького острова Самос

Берегова охорона Греції знайшла тіла восьми мігрантів – шістьох неповнолітніх і двох жінок, – які потонули біля острова Самос в Егейському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Окрім загиблих, грецька поліція знайшла ще 36 осіб живими в північній частині Самоса, а трьох людей, які опинилися в скелястій місцевості на острові, врятували співробітники берегової охорони.

У пошуково-рятувальній операції брали участь літаки і судна.

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За словами представника берегової охорони, влада була попереджена про інцидент неурядовою організацією, і, за оцінками, на борту судна, яке вивезло їх з Самоса, перебувало близько 50 осіб.

Греція, розташована на південному сході Європейського Союзу, вже давно стала улюбленими воротами до Європи для мігрантів і біженців з Близького Сходу, Африки та Азії.

У 2015-2016 роках понад мільйон людей переправилися з Туреччини на віддалені східні острови Греції. Багато з них потонули, намагаючись здійснити небезпечну подорож на хистких човнах.

Пізніше кількість прибулих зменшилася, перш ніж знову зросла минулого року.

Цього року до Греції прибуло близько 54 тисяч мігрантів, що є другим найбільшим показником у Південній Європі після Італії. Переважна більшість з них прибули морем, згідно з даними Агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН.

Нагадаємо, міністерка з питань міграції Іспанії Ельма Саїс заявила, що нові міграційні правила країни дозволять легалізувати статус близько 300 тисяч нелегальних мігрантів на рік протягом наступних трьох років, оскільки країна прагне розширити свою робочу силу.

Крім того, з понад тисячі мігрантів – шукачів притулку, яким вдалось потрапити у Фінляндію восени-взимку минулого року, половина досі чекають рішення за своїми клопотаннями про притулок.