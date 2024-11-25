По меньшей мере восемь мигрантов утонули возле греческого острова Самос

Береговая охрана Греции нашла тела восьми мигрантов – шести несовершеннолетних и двух женщин, – которые утонули возле острова Самос в Эгейском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Кроме погибших, греческая полиция нашла еще 36 человек живыми в северной части Самоса, а трех человек, оказавшихся в скалистой местности на острове, спасли сотрудники береговой охраны.

В поисково-спасательной операции участвовали самолеты и суда.

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По словам представителя береговой охраны, власти были предупреждены об инциденте неправительственной организацией, и, по оценкам, на борту судна, которое вывезло их с Самоса, находилось около 50 человек.

Греция, расположенная на юго-востоке Европейского Союза, уже давно стала излюбленными воротами в Европу для мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, Африки и Азии.

В 2015-2016 годах более миллиона человек переправились из Турции на отдаленные восточные острова Греции. Многие из них утонули, пытаясь совершить опасное путешествие на неприспособленных для этого лодках.

Позже количество прибывших уменьшилось, прежде чем снова возросло в прошлом году.

В этом году в Грецию прибыло около 54 тысяч мигрантов, что является вторым крупнейшим показателем в Южной Европе после Италии. Подавляющее большинство из них прибыли морем, согласно данным Агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН.

Напомним, министр по вопросам миграции Испании Эльма Саис заявила, что новые миграционные правила страны позволят легализовать статус около 300 тысяч нелегальных мигрантов в год в течение следующих трех лет, поскольку страна стремится расширить свою рабочую силу.

Кроме того, из более тысячи мигрантов – искателей убежища, которым удалось попасть в Финляндию осенью-зимой прошлого года, половина до сих пор ждут решения по своим ходатайствам об убежище.