Після виборів у Румунії подав у відставку ще один лідер провідної партії
Лідер коаліційної Національної ліберальної партії Румунії Ніколає Чуке оголосив про відставку на тлі невтішних результатів на президентських виборах.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.ro.
Чуке посів п'яте місце у першому турі президентських виборів, набравши 8,79%.
"Дорогі румуни, дякую вам за довіру! Я йду у відставку з посади президента Національної ліберальної партії. Традиційні партії, навіть з багатьма програмними помилками, є тими, хто повинен тримати Румунію разом… Національна ліберальна партія усвідомлює помилки, яких вона припустилася, і буде боротися до кінця за те, щоб Румунія залишалася вільною і демократичною країною", – сказав він у відеозверненні.
Чуке зазначив, що партія "засвоїла урок", який їй дали виборці, і буде "поважати рішення румунів".
Чуке, генерал у відставці та колишній правоцентристський прем'єр-міністр, очолює румунський Сенат. Його Національна ліберальна партія входить до керівної коаліції разом із Соціал-демократичною партією, чий лідер Марчел Чолаку також подав у відставку у зв’язку з тим, що не зумів вийти у другий тур президентських виборів.
Перший тур президентських виборів у Румунії 24 листопада завершився сенсаційним результатом. На першому місці з 22,94% підтримки несподівано лідирував незалежний кандидат – ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску.
На другому місці – представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії, проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі з 19,18 % голосів виборців. Джорджеску та Ласконі зустрінуться у другому турі.
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