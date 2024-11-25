После выборов в Румынии подал в отставку еще один лидер ведущей партии
Лидер коалиционной Национальной либеральной партии Румынии Николае Чукэ объявил об отставке на фоне неутешительных результатов на президентских выборах.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.ro.
Чукэ занял пятое место в первом туре президентских выборов, набрав 8,79%.
"Дорогие румыны, спасибо вам за доверие! Я ухожу в отставку с поста президента Национальной либеральной партии. Традиционные партии, даже со многими программными ошибками, это те, кто должен держать Румынию вместе... Национальная либеральная партия осознает ошибки, которые она допустила, и будет бороться до конца за то, чтобы Румыния оставалась свободной и демократической страной", – сказал он в видеообращении.
Чукэ отметил, что партия "усвоила урок", который ей дали избиратели, и будет "уважать решения румын".
Чукэ, генерал в отставке и бывший правоцентристский премьер-министр, возглавляет румынский Сенат. Его Национальная либеральная партия входит в правящую коалицию вместе с Социал-демократической партией, чей лидер Марчел Чолаку также подал в отставку в связи с тем, что не сумел выйти во второй тур президентских выборов.
Первый тур президентских выборов в Румынии 24 ноября завершился сенсационным результатом. На первом месте с 22,94% поддержки неожиданно лидировал независимый кандидат – ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску.
На втором месте – представитель оппозиционного Союза спасения Румынии, проевропейский и проукраинский кандидат Элена Ласкони с 19,18% голосов избирателей. Джорджеску и Ласкони встретятся во втором туре.
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