Норвегія припинила розслідування щодо вибухів пейджерів у Лівані

Норвезька поліція безпеки (PST) не знайшла підстав для подальшого розслідування зв'язків Норвегії з постачанням пейджерів ліванській "Хезболлі", які вибухнули у вересні та призвели до десятків жертв і тисяч поранених.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Норвезька PST розпочала попереднє розслідування щодо причетності Норвегії до цієї справи. Це сталось після того, як з'ясувалося, що норвежець значився власником болгарської компанії, яка перебувала під слідством у Болгарії у зв'язку з можливими зв'язками з цією справою.

"Загальна оцінка результатів розслідування, проведеного PST, вказує на те, що немає підстав для початку звичайного розслідування в рамках нашого мандату", – заявив у понеділок агентству Reuters через поліцейський прокурор Гаріс Греновіца через речника PST.

Реклама:

Болгарське агентство безпеки заявило 20 вересня, що воно "беззаперечно встановило", що жодні пейджери, які були використані під час нападу в Лівані, не були виготовлені або експортовані з Болгарії.

Норвезький власник болгарської фірми, щодо якої ведеться розслідування в Болгарії, 39-річний Рінсон Шосе, виїхав з Норвегії до США 17 вересня, в день вибуху пейджерів в Лівані.

Він працював у відділі продажів у норвезькій компанії DN Media Group, яка подала заяву про його зникнення в поліцію.

Поліція повідомила, що закрила справу про зникнення 5 листопада після того, як Шосе зв'язався з роботодавцем. Норвезька влада не повідомила про місцеперебування Шосе.

За даними ЗМІ, американська розвідка вважає, що Ізраїль протягом щонайменше 15 років міг планувати операцію з підриву електронних пристроїв у Лівані через підставні компанії.