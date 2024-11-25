Норвегия прекратила расследование взрывов пейджеров в Ливане

Норвежская полиция безопасности (PST) не нашла оснований для дальнейшего расследования связей Норвегии с поставками пейджеров ливанской "Хезболле", разразившихся в сентябре и приведших к десяткам жертв и тысячам раненых.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Норвежская PST начала предварительное расследование по причастности Норвегии к этому делу. Это произошло после того, как выяснилось, что норвежец числился владельцем болгарской компании, находившейся под следствием в Болгарии в связи с возможными связями с этим делом.

"Общая оценка результатов расследования, проведенного PST, указывает на то, что нет оснований для начала обычного расследования в рамках нашего мандата", – заявил в понедельник агентству Reuters через полицейский прокурор Гарис Греновица из-за спикера PST.

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Болгарское агентство безопасности заявило 20 сентября, что оно "безусловно установило", что никакие пейджеры, которые были использованы при нападении в Ливане, не были изготовлены или экспортированы из Болгарии.

Норвежский владелец болгарской фирмы, в отношении которой ведется расследование в Болгарии, 39-летний Ринсон Шоссе, уехал из Норвегии в США 17 сентября, в день взрыва пейджеров в Ливане.

Он работал в отделе продаж в норвежской компании DN Media Group, подавшей заявление о его исчезновении в полицию.

Полиция сообщила, что закрыла дело об исчезновении 5 ноября после того, как Шоссе связался с работодателем. Норвежские власти не сообщили о местонахождении Шоссе.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Израиль в течение минимум 15 лет мог планировать операцию по подрыву электронных устройств в Ливане через подставные компании.