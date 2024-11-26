У Москві побачили "руку Заходу" у протестах в Грузії після виборів

Російські топпосадовці вважають протести у Грузії після виборів "спробою Заходу влаштувати кольорову революцію".

Як повідомляє "Європейська правда", такі заяви за російськими ЗМІ наводить "Эхо Кавказа".

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров на публічній частині засідання безпекових і розвідувальних структур країн СНД заявив про "спробу кольорової революції".

"Колективний Захід провокує внутрішні конфлікти, осередки напруги, не цурається брудних політичних технологій – від організації масштабних інформаційних війн до прямого розв'язування кольорових революцій, як зараз намагаються зробити у Грузії", – заявив Лавров.

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Очільник російської зовнішньої розвідки Сергєй Наришкін на тій самій зустрічі заявив, що грузинська влада "зіткнулася з черговою спробою кольорової революції, тобто держперевороту".

"Будемо сподіватися, що вона провалиться, як раніше проявились нахабні західні спроби розхитати Білорусь і Казахстан", – сказав Наришкін.

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і планує бойкотувати роботу парламенту. У перший день його роботи 25 листопада – за участі лише провладних депутатів – під законодавчим органом пройшла велика акція протесту, деякі учасники ночували на площі ще з неділі.

У вівторок керівна партія хоче призначити дату президентських виборів, які вперше відбудуться через колегію виборників.

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі підкреслила, що не визнає нового парламенту.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.



