В Москве увидели "руку Запада" в протестах в Грузии после выборов

Российские топ-чиновники считают протесты в Грузии после выборов "попыткой Запада устроить цветную революцию".

Как сообщает "Европейская правда", такие заявления по российским СМИ приводит "Эхо Кавказа".

Глава МИД России Сергей Лавров на публичной части заседания структур безопасности и разведывательных структур стран СНГ заявил о "попытке цветной революции".

"Коллективный Запад провоцирует внутренние конфликты, очаги напряженности, не чурается грязных политических технологий – от организации масштабных информационных войн до прямого развязывания цветных революций, как сейчас пытаются сделать в Грузии", – заявил Лавров.

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Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин на той же встрече заявил, что грузинские власти "столкнулись с очередной попыткой цветной революции, то есть госпереворота".

"Будем надеяться, что она провалится, как ранее проявились наглые западные попытки расшатать Беларусь и Казахстан", – сказал Нарышкин.

Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и планирует бойкотировать работу парламента. В первый день его работы 25 ноября – при участии только провластных депутатов – под законодательным органом прошла большая акция протеста, некоторые участники ночевали на площади еще с воскресенья.

Во вторник правящая партия хочет назначить дату президентских выборов, которые впервые состоятся через коллегию выборщиков.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не признает новый парламент.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.