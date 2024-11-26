Аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив роботу через катастрофу літака DHL

Аеропорт Вільнюса у вівторок закрив злітно-посадкову смугу на годину – закриття знадобилось у зв’язку з аварією літака компанії DHL, що сталась на передодні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Смугу закрили з 10:00 до 11:00, що призвело до затримки до чотирьох рейсів.

У цей час поліція підняла у небо безпілотники для зйомки району, де в понеділок розбився вантажний літак DHL.

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Час між 10:00 і 11:00 обрали, оскільки він має найменший вплив на роботу аеропорту.

Пасажирів, чиї рейси були заплановані на ранок вівторка, закликали зв'язатися з їхніми авіакомпаніями для отримання інформації про можливі зміни в графіку польотів.

Одна людина загинула і троє отримали поранення в результаті аварії вантажного літака компанії DHL в аеропорту Вільнюса в понеділок вранці.

Літак Boeing 737-476(SF) належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL. Він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

У Литві утримуються від припущень про те, що могло спричинити катастрофу літака. Не виключають як технічну несправність, так і зловмисні дії.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.