Аэропорт Вильнюса временно остановил работу из-за катастрофы самолета DHL

Аэропорт Вильнюса во вторник закрыл взлетно-посадочную полосу на час – закрытие понадобилось в связи с аварией самолета компании DHL, которая произошла накануне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Полосу закрыли с 10:00 до 11:00, что привело к задержке до четырех рейсов.

В это время полиция подняла в небо беспилотники для съемки района, где в понедельник разбился грузовой самолет DHL.

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Время между 10:00 и 11:00 выбрали, поскольку оно имеет наименьшее влияние на работу аэропорта.

Пассажиров, чьи рейсы были запланированы на утро вторника, призвали связаться с их авиакомпаниями для получения информации о возможных изменениях в графике полетов.

Один человек погиб и трое получили ранения в результате крушения грузового самолета компании DHL в аэропорту Вильнюса в понедельник утром.

Самолет Boeing 737-476(SF) принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL. Он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

В Литве воздерживаются от предположений о том, что могло вызвать катастрофу самолета. Не исключают как техническую неисправность, так и злонамеренные действия.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.