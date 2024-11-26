США спрямували літак P-8A Poseidon через Тайванську протоку, Китай відреагував

Літак ВМС США P-8A Poseidon пролетів через Тайванську протоку, продемонструвавши прихильність США до вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це повідомив 26 листопада 7-й флот США, передає "Європейська правда".

Патрульно-розвідувальний літак "перетнув Тайванську протоку в міжнародному повітряному просторі".

"Діючи в Тайванській протоці відповідно до міжнародного права, Сполучені Штати підтримують навігаційні права і свободи всіх країн", – додали в пресрелізі.

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Американські військові літають, плавають і діють скрізь, де це дозволяє міжнародне право, йдеться в заяві.

Китайські військові, як повідомляє Taipei Times, сьогодні заявили, що розгорнули військово-морські і військово-повітряні сили для моніторингу і попередження патрульного літака ВМС США, який пролетів через чутливу Тайванську протоку, засудивши США за спробу "ввести в оману" міжнародну спільноту.

Китайська армія розкритикувала політ як "публічний ажіотаж", додавши, що спостерігала за американським літаком протягом усього його транзиту і "ефективно" відреагувала на ситуацію.

"Відповідні зауваження з боку США спотворюють правові принципи, заплутують громадську думку і вводять в оману міжнародну спільноту", – йдеться в заяві командування Східного театру воєнних дій китайських збройних сил.

"Ми закликаємо американську сторону припинити спотворювати і роздувати ситуацію і спільно захищати регіональний мир і стабільність", – додали вони.

Нагадаємо, 13 вересня два кораблі Військово-морських сил Німеччини пройшли через Тайванську протоку, здійснивши перший такий транзит за останні 20 років.

Китай засудив прохід двох кораблів ВМС Німеччини через Тайванську протоку, заявивши, що це підвищує ризики безпеки та посилає "неправильний" сигнал.

Комуністична Китайська Народна Республіка претендує на демократичний Тайвань як на свою територію. Пекін неодноразово погрожував застосувати силу для реалізації своїх претензій на владу.