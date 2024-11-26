США направили самолет P-8A Poseidon через Тайваньский пролив, Китай отреагировал

Самолет ВМС США P-8A Poseidon пролетел над Тайваньским проливом, продемонстрировав приверженность США к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Об этом сообщил 26 ноября 7-й флот США, передает "Европейская правда".

Патрульно-разведывательный самолет "пересек Тайваньский пролив в международном воздушном пространстве".

"Действуя в Тайваньском проливе в соответствии с международным правом, Соединенные Штаты поддерживают навигационные права и свободы всех стран", – добавили в пресс-релизе.

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Американские военные летают, плавают и действуют везде, где это позволяет международное право, говорится в заявлении.

Китайские военные, как сообщает Taipei Times, сегодня заявили, что развернули военно-морские и военно-воздушные силы для мониторинга и предупреждения патрульного самолета ВМС США, который пролетел через чувствительный Тайваньский пролив, осудив США за попытку "ввести в заблуждение" международное сообщество.

Китайская армия раскритиковала полет как "публичный ажиотаж", добавив, что наблюдала за американским самолетом на протяжении всего его транзита и "эффективно" отреагировала на ситуацию.

"Соответствующие замечания со стороны США искажают правовые принципы, запутывают общественное мнение и вводят в заблуждение международное сообщество", – говорится в заявлении командования Восточного театра военных действий китайских вооруженных сил.

"Мы призываем американскую сторону прекратить искажать и раздувать ситуацию и совместно защищать региональный мир и стабильность", – добавили они.

Напомним, 13 сентября два корабля Военно-морских сил Германии прошли через Тайваньский пролив, осуществив первый такой транзит за последние 20 лет.

Китай осудил проход двух кораблей ВМС Германии через Тайваньский пролив, заявив, что это повышает риски безопасности и посылает "неправильный" сигнал.

Коммунистическая Китайская Народная Республика претендует на демократический Тайвань как на свою территорию. Пекин неоднократно угрожал применить силу для реализации своих претензий на власть.