У Британії оцінили проблеми військово-медичної системи РФ після бунту військових

Масштаби поранень серед російських військових на фронті в Україні напружують російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну в середу, повідомляє "Європейська правда".

Британські оглядачі нагадують, що російське незалежне агентство Astra News повідомило 14 листопада про бунт, який через неналежне медичне обслуговування вчинили десятки поранених російських солдатів у Новосибірську.

Солдати з 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу поскаржилися на жорстоке поводження з боку командира частини і не захотіли повертатися на фронт без належного лікування.

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Кажуть, що вони побили вікна і пошкодили казарми, а 10 солдатів втекли з частини.

Нестача бронетехніки і постійна загроза застосування безпілотних літальних апаратів призводить до значних затримок з евакуацією поранених російських солдатів, йдеться в огляді.

Це майже напевно збільшує ймовірність отримання більш серйозних поранень і вищого рівня смертності серед тих, кого врешті-решт евакуюють.

За даними українського Генерального штабу, з лютого 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат, з яких приблизно 500 тисяч російських військовослужбовців були поранені.

Майже напевно, що такі масштаби втрат продовжують напружувати російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, спричиняючи значні логістичні проблеми і призводячи до нестачі медичного персоналу.

Ці проблеми, ймовірно, зберігатимуться щонайменше протягом наступних трьох місяців, оцінили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше розвідка Великої Британії назвала масоване використання безпілотних літальних апаратів ключовою подією, яка змінила характер війни РФ проти України.

Британська розвідка оцінила зміну якості збройних сил Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну.