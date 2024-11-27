В Британии оценили проблемы военно-медицинской системы РФ после бунта военных
Масштабы ранений среди российских военных на фронте в Украине напрягают российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях медицинской помощи.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне в среду, сообщает "Европейская правда".
Британские обозреватели напоминают, что российское независимое агентство Astra News сообщило 14 ноября о бунте, который из-за ненадлежащего медицинского обслуживания совершили десятки раненых российских солдат в Новосибирске.
Солдаты из 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа пожаловались на жестокое обращение со стороны командира части и не захотели возвращаться на фронт без надлежащего лечения.
Говорят, что они побили окна и повредили казармы, а 10 солдат сбежали из части.
Нехватка бронетехники и постоянная угроза применения беспилотных летательных аппаратов приводит к значительным задержкам с эвакуацией раненых российских солдат, говорится в обзоре.
Это почти наверняка увеличивает вероятность получения более серьезных ранений и более высокого уровня смертности среди тех, кого в конце концов эвакуируют.
По данным украинского Генерального штаба, с февраля 2022 года Россия понесла более 700 тысяч потерь, из которых примерно 500 тысяч российских военнослужащих были ранены.
Почти наверняка такие масштабы потерь продолжают напрягать российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях медицинской помощи, вызывая значительные логистические проблемы и приводя к нехватке медицинского персонала.
Эти проблемы, вероятно, будут сохраняться как минимум в течение следующих трех месяцев, оценили в Минобороны Великобритании.
Напомним, ранее разведка Великобритании назвала массированное использование беспилотных летательных аппаратов ключевым событием, которое изменило характер войны РФ против Украины.
Британская разведка оценила изменение качества вооруженных сил России с начала полномасштабного вторжения в Украину.