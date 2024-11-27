Фон дер Ляєн: Каллас на чолі дипломатії ЄС – "правильна людина у правильний час"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що колишня прем’єрка Естонії Кая Каллас, яка очолить дипломатію ЄС, є "правильною людиною в правильний час" на своїй посаді.
Про це вона заявила у середу, представляючи у Європарламенті кандидатів у свою нову комісію, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн наголосила, що на тлі воєн та конфліктів в Україні, на Близькому Сході і в деяких частинах Африки Європа повинна відігравати сильнішу роль на всіх цих аренах.
"Ми зобов'язані допомогти покласти край руйнуванню і втратам. Зміцнення нашої безпеки є ще більш важливим у світі, який є настільки суперечливим і крихким, як сьогодні. Світі, в якому, на мою думку, Європа потрібна більше, ніж будь-коли", – сказала очільниця Єврокомісії.
Вона зазначила, що зовнішньополітична діяльність ЄС потребуватиме багато роботи і невтомного лідерства.
"Я знаю, що ми можемо розраховувати на Каю Каллас як на нашу високу представницю і віцепрезидентку. Вона є правильною людиною в правильний час для європейської дипломатії та інтересів Європи у світі", – запевнила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, у Європарламенті на слуханнях щодо свого призначення Каллас наголосила на важливості підтримувати Україну і реалістично дивитися на загрози, з якими може зіткнутися Європа.
"ЄвроПравда" детально розповідала про Каллас, яка замінить на посаді Жозепа Борреля, у статті "Русофобка", якій довірилася Європа.